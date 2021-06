CorSera - Il Milan non ha fretta di individuare il sostituto di Calhanoglu

Il Milan non ha fretta di individuare il sostituto di Calhanoglu. Come riporta il Corriere della Sera, Maldini e Massara sono consapevoli che profili come Isco, Ceballos o Ziyech al momento hanno costi proibitivi, ma nel finale del mercato saranno raggiungibili con la formula del prestito. In questo momento l'obiettivo è confermare i vari Brahim Diaz, Dalot e Tonali.