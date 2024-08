CorSera - Il Milan punta Manu Koné, ma prima servono delle cessioni

Come riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, il Milan punta a fare un altro colpo in entrata in questi ultimi giorni di mercato estivo: nel mirino del Diavolo c'è infatti Manu Koné, centrocampista classe 2001 del Borussia Mönchengladbach. Prima di tentare l'assalto al giovane francese, che ha vinto recentemente la medaglia d'argento alle Olimpiadi con la Francia, i rossoneri dovranno però fare delle cessioni per fare spazio nella lista per la Serie A.

Tra i giocatori in uscita ci sono Tommaso Pobega e Yacine Adli i quali non sono stati convocati da Paulo Fonseca per la prima gara di campionato contro il Torino per scelta tecnica. Al momento, però, entrambi fanno muro in merito ad una loro eventuale cessione.