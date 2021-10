CorSera: "Il Milan resta in vetta e ritrova Hernandez: domani l’ostacolo Toro"

Questa mattina, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così: "Il Milan resta in vetta e ritrova Hernandez: domani l’ostacolo Toro". Giornata di buone notizie ieri per i rossoneri che prima hanno annunciato la negatività al Covid di Theo Hernandez e poi, grazie al pari tra Roma e Napoli, sono in vetta alla classifica della Serie A a pari punti con i partenopei. Domani è già il momento di scendere di nuovo in campo, a San Siro arriva il Torino.