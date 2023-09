CorSera: "Il Milan si stringe attorno a Leao, ma pretende il salto di qualità"

Il Corriere della Sera questa mattina in edicola nella propria sezione sportiva si è soffermato anche sul Milan, che oggi alle 15 sarà di scena a San Siro contro il Verona. La formazione di Pioli si stringerà attorno a Rafael Leao per la sfida contro gli scaligeri, puntando a riscattarsi in campionato dopo il derby perso contro l'Inter. Il portoghese però dovrà cancellare anche la brutta prestazione in Champions contro il Newcastle, dove ha sprecato una serie di opportunità potenzialmente decisive.