Il Corriere della Sera in edicola questa mattina pone l’accento sul mercato del Milan. Tra i giocatori accostati ai rossoneri c’è Dani Olmo, il quale - come riferito dall’allenatore della Dinamo Zagabria - non sarà schierato in amichevole. Secondo i media croati, in pole ci sarebbe proprio il Milan, ma da via Aldo Rossi smentiscono di essere interessati allo spagnolo.