CorSera - Infortunio Theo: non dovrebbe essere nulla di grave, da Milanello filtra un certo ottimismo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Theo Hernandez non potrà rispondere alla convocazione dalla Francia a causa di un problema all'adduttore rimediato domenica contro il Napoli. Il suo problema muscolare, come spiega stamattina il Corriere della Sera, verrà valutato nelle prossime ore, ma non dovrebbe essere nulla di grave, tanto che da Milanello fltra un certo ottimismo sulle condizioni del terzino rossonero.