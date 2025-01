CorSera - Inserimento del Barça nella corsa a Rashford: l'inglese ha chiesto tempo al Milan

Nelle ultime ore c'è da registrare l'inserimento di prepotenza del Barcellona nella corsa a Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United: il club catalano ha avuto dei contatti con il fratello-agente dell'inglese, finendo per lusingarlo, ed è determinato a fargli posto in rosa cedendo Ansu Fati. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che il giocatore ha chiesto tempo al Milan, evitando di prendere una decisione immediata sul suo futuro.

Questo rallentamento potrebbe riscaldare un'altra pista di mercato del Diavolo, vale a dire quella che porta a Kyle Walker del Manchester City, il quale spinge per trasferirsi a Milanello. Al momento questo affare è in stand-by, ma, visto che è possibile tesserare un solo giocatore inglese a sessione, se dovesse saltare la trattativa con Rashford, allora a quel punto il club di via Aldo Rossi potrebbe andare dritto su Walker.