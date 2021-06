CorSera - Italia-Galles: qualche fischio ha accompagnato l’uscita dal campo di Donnarumma per Sirigu

Nel finale di partita di ieri contro il Galles, Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha deciso di concedere qualche minuto in campo anche a Salvatore Sirigu che al 44' del secondo tempo ha preso il posto di Gigio Donnarumma: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, l'uscita dal campo dell'ormai ex portiere del Milan è stata accompagnata da qualche fischio dei tifosi presenti sugli spalti dello stadio Olimpico.