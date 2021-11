CorSera - L'assenza di Tomori si è fatta sentire: ora Pioli può sorridere

Riecco Tomori. Domani sera a Marassi, nel cruciale duello col Genoa che il Milan non può assolutamente fallire, il difensore inglese sarà sicuramente titolare al fianco di Kjaer. Il rientro dell’inglese, scrive il Corriere della Sera, è un’ottima notizia per Pioli, l’unica che potesse in qualche modo strappare un mezzo sorriso dopo la brutta sconfitta col Sassuolo. L’assenza di Tomori si è fatta sentire: né Romagnoli né Gabbia, infatti, garantiscono il medesimo rendimento, sottolinea il noto quotidiano.