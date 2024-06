CorSera - La Roma ha proposto Abraham al Milan, ma i rossoneri aspettano Zirkzee

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera, la Roma, che punta a monetizzare dalle cessioni, ha offerto Tammy Abraham al Milan, che è sempre alla ricerca di un nuovo centravanti da regalare a Paulo Fonseca: il costo dell'operazione è di 25 milioni di euro più bonus. Il giocatore inglese potrebbe beneficiare delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita.

La risposta del Milan alla proposta dei giallorossi è stata però piuttosto fredda perchè, nonostante le difficoltà che sono emerse nella trattativa con il suo agente Kia Joorabchian sulle commissioni, per i rossoneri Joshua Zirkzee resta il primo obiettivo per l'attacco. Il club di via Aldo Rossi è la prima scelta e lo aspetterà almeno fino alla fine dell'Europeo.