CorSera: "Le mani di Maignan sulla Francia. Il Milan ha un piano per blindarlo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Le mani di Maignan sulla Francia. Il Milan ha un piano per blindarlo": titola così questa mattina il Corriere della Sera che riferisce che il portiere, dopo il Diavolo, ha conquistato anche la nazionale francese, con la parata contro l'Irlanda che ha fatto il giro del mondo. Acquistato nell'estate 2021 per una quindicina di milioni dal Lille, ora ne vale almeno il quadruplo. Lui sta benissimo a Milanello e lo ha detto chiaro e tondo anche ai dirigenti del Diavolo nelle scorse settimane. In via Aldo Rossi non vogliono però correre rischi e sono pronti a blindare a breve il loro fenomeno in porta che ha un contratto fino al 2026 da 2,8 milioni netti a stagione.