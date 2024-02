CorSera - Leao, la vicinanza di Ibra è fondamentale: "Ho tanto da imparare"

A margine della presentazione del suo libero "Smile", Rafael Leao ha parlato ieri sera anche di quanto sia importante per lui avere vicino Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra negli ultimi anni e oggi consulente di RedBird: "Sapevo cosa potesse fare Zlatan dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista mentale è sempre stato vicino a me. Sono ancora giovane, non sono perfetto, ho tanto da imparare. Figure del genere, come Ibra e Maldini, sono importanti".

Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, la vicinanza dell'ex attaccante svedese è fondamentale per Leao. Fin dal primo giorno in cui era tornato al Milan da giocatore (gennaio 2020), Ibra lo ha preso sotto la sua ala protettrice perchè sa benissimo che uno come Rafa ha tutto per diventare un campione.