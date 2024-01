CorSera - Mercato Milan: se parte Krunic, serve un nuovo innesto anche in mezzo al campo

Ieri Rade Krunic non è andato nemmeno in panchina nel match di Coppa Italia contro il Cagliari a causa ufficialmente di un problema alla schiena. Ma il centrocampista bosniaco continua ad essere al centro di diverse voci di mercato: in particolare, su di lui ci sono sempre in pressing Lione e soprattutto Fenerbahçe, che già in estate avevano provato a prenderlo, senza però trovare un accordo con il Diavolo.

Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, in questo momento il Milan è al lavoro per prendere rinforzi in difesa, ma in caso di partenza di Krunic servirà un nuovo innesto in mezzo al campo visto che in quel reparto Pioli dovrà fare a meno di Tommaso Pobega per diversi mesi. A questo si aggiunge poi anche l'assenza nella prossime settimane di Ismael Bennacer che sarà impegnato in Coppa d'Africa con la sua Algeria.