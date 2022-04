CorSera - Messias e un riscatto incerto: ora le possibilità sono scese

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sembrava essere iniziata divinamente l'esperienza in rossonero di Junior Messias, con la rete decisiva al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, al ritorno in Champions del Milan dopo oltre sette anni. Nelle ultime uscite, però il brasiliano ha deluso molto: contro il Torino siederà in panchina per fare spazio a Saelemaekers. Per riscattare Messias dal Crotone serviranno circa sei milioni, scrive il Corriere della Sera, e anche per questo le possibilità di riscattarlo sono scese.