CorSera - Milan a caccia di un secondo portiere: si studiano i profili di Consigli e di Sportiello

Vista l'elevata richiesta di ingaggio di Asmir Begovic (vuole due milioni di euro), il Milan sta valutando alcune alternative al bosniaco per il ruolo di vice Gigio Donnarumma: in particolare, secondo quanto riporta stamattina il Corriere della Sera, in via Aldo Rossi si studiano i profili di Consigli del Sassuolo e di Sportiello dell’Atalanta.