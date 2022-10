CorSera - Milan, a gennaio il Chelsea potrebbe riprovarci per Leao: serve blindarlo con il rinnovo il prima possibile

MilanNews.it

Offerte concrete e reali non sono arrivare a Casa Milan, ma il Chelsea ha chiesto veramente informazioni per Rafael Leao. E non è escluso che a gennaio gli inglesi facciano un nuovo tentativo per il giovane attaccante portoghese. Come spiega il Corriere della Sera, il club di via Aldo Rossi, che comunque eventualmente non lo cederebbero per meno di 100-120 milioni di euro, è al lavoro per blindarlo con il rinnovo di contratto. Ma servirà farlo in fretta perchè il Chelsea fa sul serio.