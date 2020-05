CorSera - Milan, ancora incerta la data in cui Ibra e Kessie rientreranno in Italia

Il governo ha dato il via libera agli allenamenti individuali e anche il Milan si prepara a riprendere, anche se prima dovranno essere effettuati i tamponi. In casa rossonera, non c'è ancora una data certa del ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic e di Franck Kessie, cioè gli unici giocatori stranieri del club di via Aldo Rossi che non sono ancora rientrati a Milano. Lo riferisce oggi il Corriere della Sera.