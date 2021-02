CorSera: "Milan, beffa all'ultimo. Brutto Napoli a Granada"

L'edizione odierna del Corriere della Sera decide di soffermarsi in prima pagina sui match di Europa League giocati ieri dalle italiane e titola: "Milan, beffa all'ultimo. Brutto Napoli a Granada". I rossoneri al 93' si sono fatti riacciuffare dalla Stella Rossa di Stankovic, mentre il Napoli in trasferta in Spagna ha subito due gol senza segnare. Ok la Roma, che contro il Braga si è imposta per 2-0.