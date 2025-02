CorSera - Milan, Bennacer ceduto al Marsiglia: l'algerino ha avuto un faccia a faccia acceso nell’intervallo del derby con Conceiçao

Ismael Bennacer ha lasciato ieri il Milan e si è trasferito in prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro al Marsiglia. Il centrocampista algerino ha spinto fortemente per la cessione e alla fine il club rossonero lo ha accontentato, sostituendolo per con Warren Bondo del Monza. Dietro alla decisione dell'ex Empoli di andare via ci sarebbe anche un faccia a faccia acceso che il giocatore ha avuto nell’intervallo del derby con Sergio Conceiçao che aveva deciso di sostituirlo a fine primo tempo con Alex Jimenez. Lo riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattina.

Questo il comunicato del Milan sulla cessione di Bennacer al Marsiglia: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Ismaël Bennacer all'Olympique Marsiglia.Il Club augura a Ismaël le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva".