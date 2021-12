CorSera - Milan, Botman primo obiettivo: si punta ad un prestito con diritto di riscatto

Sven Botman è il primo obiettivo del Milan per la difesa dopo il grave infortunio che terrà fuori per tutta la stagione Simon Kjaer. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, il centrale 21enne del Lille ha un costo piuttosto alto (25-30 milioni di euro) e per questo Maldini e Massara stanno pensando di ripetere l'operazione fatta un anno fa con Fikayo Tomori: i rossoneri puntano ad un prestito con diritto di riscatto. Per ora i francesi nicchiano, ma la trattativa è aperta.