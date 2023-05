CorSera - Milan, caccia ad un esterno destro d'attacco: piacciono Asensio e Berardi. Al momento è da scartare la pista Zaniolo

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Tra gli obiettivi di mercato del Milan per l'estate c'è anche un attaccante esterno destro che possa portare gol e assist al reparto offensivo milanista: come riporta stamattina il Corriere della Sera, piacciono in particolare Marco Asensio, in uscita a zero dal Real Madrid, e Domenico Berardi, cercato già in passato dai rossoneri. Al momento è invece da scartare la pista che porta a Nicolò Zaniolo.