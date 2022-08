MilanNews.it

Come riporta questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, dopo l'importante investimento per portare Charles De Ketelaere a Milanello, ora al Milan serve un nuovo difensore centrale, che dovrà arrivare però senza investire ingenti somme. Per questo il Diavolo spera di chiudere in prestito o Diallo del PSG o Tanganga del Tottenham.