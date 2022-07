CorSera - Milan, confermato l'interesse per il centrocampista Sarr del Tottenham

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera questa mattina, in merito agli obiettivi di mercato del Milan per il centrocampo, oltre alla pista Renato Sanches che è ancora viva, è confermato l'interesse dei rossoneri per Pape Matar Sarr, giocatore classe 2002 del Tottenham. Difficilmente però gli Spurs accetteranno di cederlo in prestito con diritto di riscatto.