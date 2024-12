CorSera: "Milan contestato e depresso. Si va avanti con Fonseca"

vedi letture

Il Milan quest'anno non passerà di certo il Natale, ed il compleanno, all'insegna della felicità e della serenità. L'ottavo posto in classifica e la forte contestazione di domenica da parte del tifo rossonero hanno ulteriormente appesantito un clima che dalle parti di Milanello non sembrerebbe essere sereno da oramai un anno.

Ed anche ieri, in occasione della festa dei 125 anni organizzata dal club, la Curva Sud si è fatta voce del popolo recandosi fuori il locale dell'evento per manifestare tutto il suo dissenso per questi primi, complicati, sei mesi di stagione. Nonostante questo, comunque, c'è tutta l'intenzione di continuare con Paulo Fonseca in panchina, considerato il fatto che la società è convinta che sia il portoghese l'uomo giusto per questa squadra.

Su questo discorso è intervenuto questa mattina anche Il Corriere della Sera, che ha titolato "Milan contestato e depresso. Si va avanti con Fonseca"