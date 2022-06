CorSera - Milan, dopo Botman rischia di saltare anche Renato Sanches

MilanNews.it

Negli ultimi mesi, si è parlato a lungo delle operazioni impostate dal Milan con il Lille per SVen Botmane e per Renato Sanches. Dopo l'olandese, che ha scelto di andare al Newcastle, ora i rossoneri rischiano di perdere anche il centrocampista portoghese su cui è in forte pressing il PSG. Il motivo è il ritardo nei rinnovi di Paolo Maldini e di Frederic Massara che ha condizionato parecchio queste trattative che i due dirigenti avevano messo in piedi ormai da diversi mesi, senza però poterle chiudere definitivamente.