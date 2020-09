CorSera - Milan, ecco il piano rossonero per arrivare a Milenkovic

Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, il piano del Milan per arrivare a Nikola Milenkovic della Fiorentina è chiaro: incassare almeno 23-25 milioni di euro dalla cessione di Paquetà per poi investirli nell’acquisto del forte difensore centrale serbo. L'offerta milanista ai viola non andrà comunque oltre i 25-27 milioni, visto che Milenkovic ha il contratto in scadenza fra due anni. La richiesta di Commisso si aggira invece al momento intorno ai 35 milioni.