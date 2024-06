CorSera - Milan-Fonseca: per l'ufficialità bisognerà aspettare la prossima settimana

vedi letture

Il Milan ha già fatto la sua scelta per la panchina, ma servirà ancora qualche giorno di pazienza per l'annuncio ufficiale dell'arrivo in rossonero di Paulo Fonseca, che in Italia ha già allenato la Roma e che è reduce da due stagioni alla guida del Lille in Francia. Dopo settimane di riflessioni in cu sono stati valutati diversi profili, i dirigenti milanisti hanno quindi deciso di puntare sul tecnico portoghese. Lo riferisce il Corriere della Sera.

Questi i numeri di Fonseca sulla panchina del Lille:

PANCHINE: 90

VITTORIE: 45

PAREGGI: 26

SCONFITTE: 19

GOL FATTI: 162

GOL SUBITI: 98