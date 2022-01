CorSera - Milan, Gabbia vuole giocare con continuità: la Samp lo aspetta

Matteo Gabbia vuole giocare con continuità e per questo potrebbe andare in prestito in questa seconda parte della stagione per avere più spazio. Ma prima di dare il via libera alla sua partenza in prestito, il Milan deve prendere un nuovo difensore centrale. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che ad aspettare il giovane prodotto del settore giovanile milanista c'è la Sampdoria.