CorSera - Milan, già pronto un contratto da 2,5 milioni per Ibra se dovesse decidere di continuare a giocare

Anche il Milan resta in attesa della scelta di Zlatan Ibrahimovic, il quale si sottoporrà ad un intervento in artroscopia al ginocchio e poi deciderà se andare avanti a giocare o se abbandonare il calcio giocato. Come riporta il Corriere della Sera, in via Aldo Rossi è già comunque pronto il nuovo contratto dello svedese da 2,5 milioni di euro più premi a obiettivo.