CorSera - Milan, Gigio vuole restare: Raiola aspetta una chiamata

Elliott non intende fare a meno di Donnarumma. Lo scrive il Corriere della Sera, che si sofferma sul futuro di Gigio, giocatore che il Milan considera un simbolo per senso di appartenenza e per la crescita all’interno del club. Raiola aspetta una chiamata per arrivare a Milano nei prossimi giorni e ascoltare la proposta rossonera: contratto fino al 2023 e ingaggio che, grazie ai bonus, supererebbe i 6 milioni di stipendio attuali. Un’intesa si troverà perché Donnarumma non intende lasciare il Milan.