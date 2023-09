CorSera - Milan, Giroud dovrebbe recuperare ma la vera incognita riguarda la condizione: occhio ad Okafor in caso di forfait

Olivier Giroud ha riportato una leggera distorsione alla caviglia in Francia-Irlanda ed è già rientrato a Milanello dove sta svolgendo tutte le terapie del caso per recuperare prima del derby di sabato. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, la vera incognita riguarda la condizione del francese che non sarà sicuramente al 100%: in caso di forfait, con Luka Jovic che è arrivato all'ultimo giorno di mercato e non ha ancora svolto un allenamento con i nuovi compagni, occhio a Noah Okafor.