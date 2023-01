CorSera - Milan, ieri contatto con l'agente di Zaniolo: ecco il piano dei rossoneri

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce stamattina il Corriere della Sera, il Mila fa sul serio per Nicolò Zaniolo, tanto che ieri c'è stato un contatto con il suo agente. Il piano dei rossoneri è il seguente: proposto un prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 20-25 milioni, condizionato alla qualificazione in Champions League del Diavolo. Per il giocatore, invece, pronto un contratto da 3,5-4 milioni di euro annui. I giallorossi, però, pretendono un riscatto senza condizioni. Previsto nelle prossime ore un nuovo contatto tra le due società.