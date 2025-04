CorSera: "Milan, il derby per salvare la faccia. Poi la rivoluzione"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola oggi titola così: "Milan, il derby per salvare la faccia. Poi la rivoluzione". Per provare a salvare almeno un po' la faccia in questo finale di stagione, il Diavolo, sempre nono in classifica in campionato e dunque fuori da tutto, ha una sola cosa da fare, cioè vincere la Coppa Italia. Si tratta anche dell'unico modo per conquistare un posto nell'Europa League del prossimo anno. Domani sera è in programma la semifinale di ritorno contro l'Inter dopo l'1-1 dell'andata di qualche settimana fa.

Il Milan ha un solo risultato a disposizione, cioè la vittoria. Altrimenti si potrà di fatto mettere già la parola fine ad una stagione che può essere definita con una sola parola, cioè fallimentare. Poi sarà rivoluzione perchè nelle prossime settimane cambieranno tante cose nel Diavolo, sia dentro che fuori da campo. Arriverà un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore e c'è da scrivere il futuro di molti elementi della rosa milanista, tra cui anche alcuni top come Maignan, Theo Hernandez e Leao.