CorSera - Milan, il piano di Elliott fondato sui giovani sta dando i suoi frutti

Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, il piano di Elliott, fondato sulla valorizzazione dei talenti giovani, sta dando i suoi frutti: altre squadre sono forse più attrezzate per lo scudetto, ma la maturazione del Diavolo, nonostante i tantissimi giovani in campo, è sotto gli occhi di tutti e così ora in casa rossonera nessuno si pone limiti.