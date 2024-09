CorSera: "Milan, l'onda lunga nel derby per tornare a puntare lo scudetto"

Il Milan questa sera è chiamato ad un altro test importante, paradossalmente ancora di più rispetto a quello di domenica scorsa contro l'Inter. Sì, perché okay aver vinto il derby dopo sei sconfitte consecutive rilanciandoti in campionato, ma serve dare continuità a quel risultato, sennò è tutto inutile.

Ed è questo quello a cui punta la formazione di Paulo Fonseca, che questa sera ospiterà il Lecce di Luca Gotti nell'anticipo della sesta giornata di Serie A Enilive. Vincere significherebbe balzare in testa alla classifica, almeno per una notte, ma soprattutto rilanciarsi in maniera prepotente per lo scudetto, obiettivo che fino a neanche un mese fa, se non addirittura una settimana, sembrava già essersi allontanato.

E starà proprio qui la bravura del Diavolo, che dovrà essere bravo a cavalcare l'onda dell'entusiasmo per portare a casa una vittoria che potrebbe essere più importante, se non addirittura decisiva, di quella contro l'Inter. A parlarne questa mattina Il Corriere dello Sport, che ha titolato: "Milan, l'onda lunga nel derby per tornare a puntare lo scudetto".