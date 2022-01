CorSera - Milan, la Samp ha chiesto Gabbia in prestito: andrà via solo quando arriverà un nuovo centrale

Come riporta l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, la Sampdoria avrebbe chiesto in prestito Matteo Gabbia al Milan, ma l'ok dei rossoneri alla sua partenza arriverà solo dopo che il club di via Aldo Rossi avrà chiuso per un nuovo difensore centrale. Il Diavolo sta valutando diversi profili dopo che il Lille ha deciso di cedere Botman a gennaio, come per esempio Diallo del Psg e Sarr del Chelsea.