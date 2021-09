CorSera - Milan, molto difficile la presenza a Torino di Ibra: lo svedese ha ancora dolore al tendine d’Achille

Domenica sera, il Milan sarà impegnato sul campo e con ogni probabilità Stefano Pioli dovrà fare ancora a meno di Zlatan Ibrahimovic: come riporta l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, infatti, il centravanti svedese ha ancora dolore forte al tendine d’Achille e per questo è molto difficile che possa essere a disposizione del tecnico rossonero per la trasferta di Torino.