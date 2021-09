CorSera - Milan, niente lesioni muscolari per Kjaer ma anche lui salterà il Venezia

Per fortuna, dagli esami a cui si è sottoposto ieri Simon Kjaer dopo l'infortunio rimediato nella gara contro la Juventus, non sono emerse lesioni muscolari. Come riporta l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, anche il difensore danese sarà però costretto a saltare il match casalingo di domani contro il Venezia.