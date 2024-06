CorSera - Milan, non solo Zirkzee: occhio anche a Broja del Chelsea come punta di riserva

vedi letture

Il Milan è al lavoro per chiudere il prima possibile l'arrivo in rossonero di Joshua Zirkzee, primo obiettivo del Diavolo per rinforzare l'attacco milanista della prossima stagione. Ma l'olandese potrebbe non essere l'unico colpo di mercato del club di via Aldo Rossi in avanti: come riferisce il Corriere della Sera in edicola stamattina, occhio infatti anche a Armando Broja, centravanti del Chelsea e della nazionale albanese, come punta di riserva.

Questi i numeri stagionali di Broja tra Chelsea e Fulham dove ha giocato in prestito da gennaio in poi:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 21

PRESENZE EFL CUP: 4

PRESENZE FA CUP: 2

PRESENZE TOTALI: 27

MINUTI IN CAMPO: 774'

GOL: 2