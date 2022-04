CorSera - Milan, oggi Florenzi si opera al menisco: rientrerà per le ultime due o tre partite

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli dovrà fare a meno per qualche settimana ad Alessando Florenzi che oggi verrà operato a Roma per la lesione del menisco interno sinistro. Il terzino rossonero, come riferisce stamattina il Corriere della Sera, resterà ai box per circa un mese e proverà a tornare in campo per le ultime due o tre partite della stagione.