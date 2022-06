MilanNews.it

Non è un mistero che in via Aldo Rossi piaccia parecchio Charles De Ketelaere, 21enne trequartista del Bruges che il Milan vorrebbe prendere per aumentare la qualità e il talento sulla sua trequarti. Purtroppo, però, non sarà facile arrivare al giovane giocatore belga. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.