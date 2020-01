CorSera - Milan, Pioli sta studiando le varie soluzioni: la più calda è un tridente con Ibra in mezzo e Leao a sinistra

Dopo l'ufficialità del ritorno di Ibrahimovic al Milan, Stefano Pioli sta studiando più modi per schierare il suo Milan: come spiega questa mattina il Corriere della Sera, al momento la soluzione più calda sembra essere quella di un tridente con lo svedese al centro e Leao a sinistra. Non è però nemmeno da escludere un modulo a due punte con Ibra e Piatek (se dovesse restare ovviamente) in campo.