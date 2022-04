CorSera: "Milan, prove di allungo. E Ibra dà l’esempio. Col Bologna è sold out"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Milan, prove di allungo. E Ibra dà l’esempio. Col Bologna è sold out". Riprende la Serie A con un turno che potrebbe essere uno snodo importante nella corsa scudetto: i rossoneri vogliono battere il Bologna (si va verso il tutto esaurito per il match di lunedì sera a San Siro) e sperare di allungare in classifica visto che Napoli e Inter saranno impegnate rispettivamente contro Atalanta e Juventus. Intanto a Milanello, Ibrahimovic dà l'esempio ai compagni: ieri dopo l'allenamento si è infatti fermato un paio d'ore in palestra per un lavoro extra ed è stato seguito da più di un compagno.