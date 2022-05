CorSera - Milan-RedBird: signing in settimana, il closing potrebbe essere invece a settembre

MilanNews.it

RedBird è sempre più vicino a diventare il nuovo proprietario del Milan: in settimane è infatti in programma il ritorno a Milano del numero uno del fondo americano Gerry Cardinale per il signing, vale a dire la firma sul contratto preliminare. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, per il closing, cioè il passaggio vero e proprie delle quote, ci vorrà invece ancora un po' di pazienza visto che potrebbe essere a settembre.