CorSera: "Milan, Reijnders addio: un affare da 70 milioni. Ok Modric, blitz di Tare"

"Milan, Reijnders addio: un affare da 70 milioni. Ok Modric, blitz di Tare": titola così questa mattina il Corriere della Sera in merito al mercato del Diavolo che sta definendo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. Accordo trovato a 57 milioni di euro di parte fissa più 13 di bonus. In entrata, il club di via Aldo Rossi è invece ad un passo dal sì di Luka Modric, grazie al blitz in Croazia del ds milanista Igli Tare.

Ma non è pensabile sostituire uno come Reijnders solo con il quasi 40enne Modric e per questo il Milan userà una parte dei milioni che arriveranno dalla cessione dell'olandese per prendere anche un altro centrocampista: Adrien Rabiot del Marsiglia e Matteo Guendouzi della Lazio potrebbero essere due idee interessanti per i rossoneri.