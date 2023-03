CorSera: "Milan, ritrovare Leao per rimanere tra i primi quattro"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Milan, ritrovare Leao per rimanere tra i primi quattro". Se in Europa le cose stanno andando bene, con la qualificazione ai quarti di Champions League dopo 11 lunghi anni, in Serie A la crisi dei rossoneri continua. Arrivare tra le prime quattro è fondamentale e per farlo il Diavolo ha bisogno di ritrovare in fretta il vero Leao.