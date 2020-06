CorSera - Milan, sarà Rebic a sostituire Ibra: nuova pesante bocciatura per Leao

Questa sera contro la Juventus, Stefano Pioli dovrà fare a meno, oltre ad Hernandez e Castielljo, anche a Zlatan Ibrahimovic. Al suo posto ci sarà Rebic che giocherà come prima punta: come riporta il Corriere della Sera, nuova pesante bocciatura per Leao che doveva essere il sostituto naturale dello svedese, ma non ha convinto il tecnico milanista e per questo partirà nuovamente dalla panchina.