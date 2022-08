MilanNews.it

Una vittoria facile per il Milan ieri sera a San Siro. Leao e Giroud realizzando il loro primo gol in campionato contro il Bologna, consegnando così i tre punti ai rossoneri. Successo facile per la squadra di Pioli, tant'è che il Corriere della Sera ha titolato così nelle pagine dedicate: "Milan senza ostacoli"