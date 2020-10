CorSera - Milan, sono giorni caldissimi per il rinnovo di Gigio: dal club continua a filtrare un certo ottimismo

Sono giorni caldissimi per il rinnovo di Gigio Donnarumma, il cui contratto con il Milan scade il prossimo 30 giugno, tanto che il suo agente Mino Raiola era a Milano nella giornata di ieri. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina, in merito al prolungamento del giovane portiere, dal club di via Aldo continua a filtrare un certo ottimismo, che non è assolutamente di facciata.