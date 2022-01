CorSera - Milan, sospiro di sollievo per Kessie: niente lesioni, domenica tornerà in Italia

Sospiro di sollievo in casa rossonera in merito alle condizioni di Franck Kessie, che in Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio ha riportato un trauma costale nel match valido per i quarti di finale contro l'Egitto: come riferisce il Corriere della Sera stamattina, la Tac a cui si è sottoposto il centrocampista rossonero ha escluso lesioni. L'ivoriano è atteso in Italia nella giornata di domenica.